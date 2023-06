Adriano Formoso e la cura dell’anima attraverso la musica | «Le mie canzoni-terapia»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Cantautore e psicoterapeuta: la doppia anima diprende vita sul palco il 30 giugno al Teatro di San Babila con ilTherapy Show. Un eventole e formativo ispirato al mondo della psicologia e psico. Quitratterà temi fondamentali della psicologia offrendo agli spettatori delle conoscenze per potenziare il proprio benessere psicologico e fisico. Il tuttospiegazioni, immagini eda lui composte. Tra queste il nuovo brano Di Vento-Adolescenza e Bowlby 432 Hz. «Mi occupo delle implicazioni che ci sono tra suono, frequenza,ed emozioni. – ci spiega– Per piacere scrivoe cerco di stimolare riflessioni che possano ...

La sostanza non cambia, e la sovrapponibilità di questi argomenti è la chiave che caratterizza l'arte diè un cantautore, ma al contempo anche uno psicologo psicoterapeuta ...La sostanza non cambia, e la sovrapponibilità di questi argomenti è la chiave che caratterizza l'arte diè un cantautore, ma al contempo anche uno psicologo psicoterapeuta ...La sostanza non cambia, e la sovrapponibilità di questi argomenti è la chiave che caratterizza l'arte diè un cantautore, ma al contempo anche uno psicologo psicoterapeuta ...