Adesso Schlein apra il confronto sulla gestazione per altri È una pratica disumana Parla Valente Pd

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il tempo della discussione non può essere più rimandato. “Credo sia arrivato il momento. Perché ora c'è una legge alla Camera voluta dalla maggioranza che impone una riflessione. Colgo anche la str... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

si respirerebbe un'aria nuova e il segnale sarebbe arrivato forte e chiaro. Del resto da ... È passato un anno e mezzo e tutto questo è stato rapidamente dimenticato " è la segreteria, ..., per chi come me appartiene alla Generazione X, non per colpa dei genitori ma per ... Così mi soffermo sul meme di Osho in cui Enrico Letta suggerisce a Ellydi farsi vedere da un bravo ...Il presidente Pd Stefano Bonaccini difende la ex rivale al congresso Elly, finita al centro delle critiche dopo la débâcle alle comunali. "Addossare responsabilità a ... "Credo cheil Pd ...

Schlein osannata e adesso lapidata - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“ Meloni dice che le tasse sono pizzo di Stato Non è possibile un’affermazione del genere. Io credo che si siano insultati tutti quelli che il pizzo sono obbligati a pagarlo “. Così a Otto e mezzo (L ...