Adani | «De Laurentiis non ha gradito che tutti si sono complimentati con Spalletti ma non con lui»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 giugno 2023) Daniele, nel corso della Bobotv su Twitch, ha parlato dell’addio di Lucianoe delle reazioni del presidente del Napoli, Aurelio De«Denon ha tolto ail riconoscimento per quello che ha fatto a Napoli, ma ci tiene a dire quando parla che il merito di tutto è suo. Lui non toglie nulla al lavoro di, anzi l’hanno visto in tutta il mondo. A Degirati i coglioni chesiconma non con lui» L'articolo ilNapolista.