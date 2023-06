(Di giovedì 1 giugno 2023) BARI – “La capacità di Comuni e Acquedotto Pugliese ha procurato alcuni record: siamo lache spendee di più negli investimenti per allargare e migliorare la rete e per ridurre le perdite”. Lo ha detto il presidente della, Michele(foto), a margine della presentazione degli investimenti nel campo della gestione integrata delle acque alla luce dell’approvazione del Piano d’Ambito. L'articolo L'Opinionista.

Nel contesto- romagnolo è mancata una comunanza d'intenti tra i soggetti che avevano ...spazio ai fiumi anche delocalizzando insediamenti oggi collocati in aree prossime ai corsi d'." "......confermare la partenza della stagione balneare " per tale data e per quasi tutta la costa-... e che ha coinvolto diversi corsi d'con afflusso al mare. Quali parametri vengono analizzati ...La splendida cornice di Piazza sull'e il suggestivo Ponte di Tiberio a Rimini , a partire da ... Microcosmi va ad Artisti in Piazza! per seguire l'audio walk I cento suoni dell'artista...

Acqua, Emiliano "Puglia la Regione che investe di più e meglio" L'Ecodelsud.it

Fare il bagno in mare sarà consentito nella maggior parte dei punti di rilevazione. Ecco quali parametri vengono monitorati ...## Quali parametri vengono analizzati ## Le aree non balneabili in Emilia-Romagna Alcune tratti di costa emiliano-romagnola, dicevamo, non rientrano al momento nei parametri: si tratta principalmente ...