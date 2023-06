Acino 2023 | primo appuntamento nel weekend

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercato del Vino si prepara a spalancare le proprie porte. La manifestazione organizzata da Visit Irpinia in partnership con Mab Security, giunta alla sua seconda edizione, prenderà il via sabato 3 giugno e proseguirà, tutti i fine settimana, fino al 25 giugno, presso le storiche cantine A.Ma. (Angelo Mastroberardino) di Pianodardine (Avellino). Come in un vero e proprio mercato, gli utenti potranno acquistare le bottiglie di vino interloquendo direttamente con i produttori, ma il momento più caratteristico sarà certamente quello delle aste, che si svolgeranno, alla presenza di un notaio, ogni sabato alle ore 19.00 ed ogni domenica alle ore 12.00. In palio, pacchetti enologici assolutamente inediti e di altissima qualità. Per prendervi parte è necessario prenotarsi, anche sul sito dell’evento (dove sono descritti i lotti disponibili), utilizzando il seguente ...