Abbonamenti Atalanta 2023-2024 | il comunicato ufficiale in vista della nuova stagione

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’hatramite il proprio sitole prime informazioni per quanto concerne la CampagnaTramite il proprio sito, l’hale prime informazioni sulla Campagna. IL– «È iniziato il conto alla rovescia anche per la Campagnaalla Serie A dell’.Venerdì 9 giugno alle 16 saranno online qui sul sitotutte le informazioni utili ad abbonarsi, venerdì 16 giugno alle 10 inizierà invece ufficialmente la Campagna ...

IL COMUNICATO UFFICIALE - "È iniziato il conto alla rovescia anche per la Campagnaalla Serie A dell'2023 - 2024. Venerdì 9 giugno ...L'disputerà tutta la stagione 2023 - 2024 senza un'importante parte del suo stadio, quella ...garantirà il diritto di prelazione nella nuova Curva Sud Morosini nella campagna2024 - ......anche i filoni relativi ai rapporti con gli agenti e alle partnership con sei club (, ...e Coppa Italia) allo stesso modo in cui i suoi tifosi più accesi hanno disdetto glialle pay ...

Campagna abbonamenti 2023-2024, le date – Atalanta Atalanta

Giovedì 8 giugno, intorno a mezzogiorno, tutti i tifosi dell'Atalanta potranno assistere di persona alla storica prima pinzata di demolizione della Curva Sud e del settore ospiti all’esterno del Gewis ...Atalanta, stadio rinnovato nell’immediato futuro Atalanta- Monza non sarà solo l’atto conclusivo del campionato. Per la società bergamasca, infatti, sarà anche quello in cui giocherà per l’ultima volt ...