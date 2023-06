La carenza di medici su tutto il territorio nazionale continua ad essere un problema. La situazione rischia di mandare in tilt il sistema ospedaliero italiano. Per ovviare a queste carenze, Pediacoop ,...Commenta per primoterzino sinistro. Il Genoa che va allestendo il proprio organico in vista del ritorno in Serie A ha una priorità: quella di coprire la grossa falla presente sulla propria corsia mancina. ...: persona altamente qualificata per guidare una delle piattaforme di pagamento digitale più famose al mondo. Si richiede una forte passione per le sfide. Apprezzata esperienza precedente ...

AAA cercasi personale. Ristoranti e alberghi vorrebbero assumere ma 9 su 10 non trovano ilGiornale.it

Confcommercio: "Peggiorata la situazione in un anno, mancano le competenze". Le competenze più richieste: camerieri e personale di sala, cuochi o baristi, commessi, addetti alle pulizie ...AAA terzino sinistro cercasi. Il Genoa che va allestendo il proprio organico in vista del ritorno in Serie A ha una priorità: quella di coprire la grossa falla presente sulla propria corsia mancina. C ...