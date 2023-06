A Senago dolore per l' omicidio di Giulia Tramontano | Troppi femminicidi

C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di Giulia Tramontano, davanti alla casa di, a nord di Milano, in cui abitava con Alessandro Impagnatiello, padre del bambino che portava in grembo e reo confesso del suo omicidio. Uno dei tanti gesti di affetto lasciati dopo il ...... dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa, dopo aver provato a darle fuoco per ben ... E di fronte a quei box di via Monte Rosa, la commozione e ildei parenti sono stati fortissimi.... poco dopo la mezzanotte nascosto in un'intercapedine di un edificio a, nel Milanese, il ... per il piccolo Thiago mai nato, per la sua famiglia che sta affrontando ilpiù grande che può ...

Senago, il dolore dei Tramontano per Giulia e Thiago uccisi da Alessandro Impagnatiello: "Una famiglia distru… La Repubblica

Senago (Mi), 1 giu. (askanews) - C'è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di Giulia Tramontano, davanti alla casa di Senago, a nord di Milano, in cui abitava con Alessandro ...Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali». Lo scrive la sorella di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a Senago, nella prima storia Instagram condivisa dopo ...