A pranzo solo gelato? Non è scelta migliore | esperti spiegano perché

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il nutrizionista: "Nel dolce rispetto ai pasti i macro e i micro-nutrienti sono contenuti in proporzioni quantitative del tutto irregolari e disarmoniche" Con l’arrivo del caldo ildiventa protagonista dei pasti. Ma da semplice dessert sta scalando le preferenze e sempre più spesso diventa l’opzione, unica, per il. Dei pregi e difetti di pranzare con una coppetta o con un cono, seppur gustoso, parlano all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione umana all’Università Lum di Bari, affiancato dalle biologhe nutrizioniste Dominga Maio e Ilaria Vergallo. “L’estate è alle porte e, con il caldo che avanza, è difficile resistere al sapore dolce e fresco del. Ma alla domanda se sia giusto o meno utilizzare ilcome sostituto del pasto”, per Minelli “una pausa di ...