A maggio mercato auto +23 | 1% su base annua

(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – A2023 sono state immatricolate 149.411vetture a fronte delle 121.349 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 23,13%. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.I trasferimenti di proprietà sono stati 448.397 a fronte di 403.870 passaggi registrati a2022, con un aumento del 11,03%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 597.808, ha interessato per il 24,99% vetture nuove e per il 75,01% vetture usate.Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.5.2023, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di2023. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo ...

Nel complesso le auto ECV rappresentano inl'8,8% del. Le vetture ibride rappresentano il 34,7% delle preferenze (35,4% nel cumulato), con un 10,3% per le 'full' hybrid e 24,4% per le '...Tra queste, le autovetture elettrificate rappresentano il 43,2% deldie il 43,6% delcumulato, in aumento del 23,1% nel mese e del 28,6% nel cumulato gennaio -. Nel dettaglio, ..., rimane sottotono ildelle auto ECV, con le BEV che fanno segnate un 4,1% del totale e le plug - in un 4,7%, portando all'8,8% la quota complessiva delle ECV vendute a...

A maggio, comunica Anfia, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano, rispettivamente, la prima, seconda e quarta posizione tra le autovetture mild/full hybrid (HEV). Tra le PHEV, ...Dati di vendita in crescita a maggio 2023, anche se non così brillante come il mese precedente. Difficile un raffronto con il 2022, comunque le quote di elettriche e di ibride sono ancora irrisorie, p ...