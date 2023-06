A dieci anni dalla chiusura Malagrotta è ancora un problema ambientale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sono stati stanziati da poco i fondi per mettere in sicurezza l'enorme discarica romana, ma anche in futuro la zona sarà legata ai rifiuti

Crescita rispetto a 10fafa, la presenza non italiana nelle scuole statali ammontava al 9,1%, con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria che viaggiavano tra il 10% e l'11%. ...Ed è un peccato perché, in occasione del novantesimo compleanno,fa, l'ente attivò un serrato dialogo con il paese sul tema della ricerca scientifica, sulla sua importanza per la vita ...Almeno tre persone, tra le quali un bambino di 11, sono rimaste uccise a Kiev in un nuovo attacco alle prime ore di oggi che ha fatto anche ... oltre alle tre vittime, si registrano anche...

Prende il treno per ucciderla: il pm chiede dieci anni di carcere - Prende il treno per ucciderla: il pm chiede dieci anni di ... il Resto del Carlino

(Teleborsa) - Via libera dal consiglio dei ministri al disegno di legge sul Made in Italy, che reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico ...La mancata indicizzazione dei salari all’inflazione ha eroso ulteriormente il potere d’acquisto dei lavoratori, ha fatto perdere ai salari oltre il 10% nel 2022 e un ulteriore 7,6% quest’anno. Un ...