A Bergamo le finali del campionato italiano giovanile di arrampicata sportiva

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 giugno 2023). Dal 2 al 4 giugno alla palestra Orobia Climbing si disputeranno ledeldi, sport appena entrato nel circuito olimpico. La manifestazione, aperta al pubblico, vedrà protagonisti 300 climbers da tutta Italia: scaleranno al proprio limite e si sfideranno per conquistare il titolo nazionale nelle tre discipline di questa pratica: su corda (lead), su materassi (boulder) e in velocità (speed), suddivisi in altrettante categorie a seconda dell’età, ossia under 10, 12 e 14. Il fitto programma di gara coinvolge più di 100 persone tra tecnici, staff, volontari e tracciatori, che lavoreranno per accogliere gli sfidanti e le loro famiglie, portando per la prima volta a ...