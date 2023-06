2 Giugno | musei e scavi archeologici gratis in tutta Italia | l’elenco completo regione per regione

Leggi su ilfaroonline

Roma – In occasione della Festa della Repubblica, venerdì 22023, ie i parchistatali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana. All'iniziativa #domenicalmuseo (12 giornate l'anno), quindi, si aggiungono altre 3 date ad accesso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2e 4 novembre. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.