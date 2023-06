E' quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergioin un messaggio inviato, in ...se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2."Il ...... i sindaci salutanocantando Romagna Mia FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Festa della Repubblica italiana: origini e storia del 2. FOTO Il 2si ...9.10: 2Festa noi italiani "Il 2è la festa di noi italiani". Così il capo dello Stato in un' intervista a "Postenews",anticipata dal "Foglio", per la Festa della Repubblica ...

2 giugno, Mattarella: fare rete per superare sfide e crisi Tiscali Notizie

«Da quel bellissimo richiamo – presente in qualche Costituzione ai giorni nostri – la nostra Carta indica il diritto al lavoro che, a ben vedere, è un altro modo di declinare la dignità umana, fatta ...Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai Prefetti d’Italia in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale ...