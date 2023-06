2 giugno | Mattarella | “Fare rete per superare sfide e crisi”

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) – “tra Stato e Autonomie per vincere le”. Lo chiede il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato ai Prefetti in occasione del 2, Festa della Repubblica,affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza. “Desidero esprimere la riconoscenza della Repubblica -prosegue il Capo dlelo Stato- per il prezioso contributo che offrite, nei diversi contesti territoriali, alla concreta attuazione dei valori costituzionali di libertà, eguaglianza e solidarietà”. “Ancora nelle scorse settimane, con instancabile impegno, in occasione dell’emergenza alluvionale che ha colpito così duramente l’Emilia-Romagna e territori della Toscana e delle Marche, i Prefetti, insieme agli Enti regionali e provinciali, ai ...

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica inizieranno però il giorno prima, giovedì 1°, quando il presidente da Repubblica Sergioha in programma diversi incontri istituzionali. ...Così il Presidente delle Repubblica,nel messaggio ai Prefetti per la Festa del 2. E' necessario"guardare oltre l'emergenza per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini". E' ...... Sergio. "E' una grande emozione - il commento di Domenicali - Ricevere un'onorificenza ... glb/red 01 - Giu - 23 11:41 12023

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 "Invitalia, che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, può essere un osservatorio privilegiato perché, come sappiamo, ...Il Presidente della Repubblica, nel tradizionale messaggio ai Prefetti, ha ricordato la ricorrenza dei 75 anni dall’entrata in vigore della Carta. Nonimati i nuovi Cavalieri. Attesa per il tradizional ...