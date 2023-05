Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 31 maggio 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Questa sera, domenica 31, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 31, di? Scopriamoli insieme.Giuseppe Brindisi intervista il PresidenteRegione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, con focus sull’alluvione che ha devastato e messo in ginocchio il territorio. Nel corsoserata, un approfondimento sugli attivisti di ultima ...

Pagina!". Sarò più esplicita allora: fidanzati "Non pervenuti" In A casa tutti bene 2 , ... Perché "Perché ho trovato il mio centro, ma per farlo mi sono chiusa un po' troppo nella miadi ...", questa sera alle 21.25 su Rete 4 Giuseppe Brindisi intervista il Presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini, con focus sull'alluvione che ha devastato e messo in ...Ladel lato B tende a soffrire maggiormente di inestetismi come cellulite e cuscinetti adiposi. Bisogna poi limitare il consumo di carne optando per quella. L'equilibrio, insieme ad ...

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna a Zona Bianca Dietro la Notizia

Il 3 giugno riceverà a Calvi Risorta (Caserta) il premio Legalità nella decima edizione del Premio nazionale testimoni di giustizia e impegno civile. (ANSA) ...“Zona Bianca”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 Giuseppe Brindisi intervista il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.