Zerocalcare | «Chi critica viene trattato come un delinquente Il potere vuole mandare in galera il dissenso»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023), ovvero Michele Rech, ieri ha testimoniato al processo di Torino nei confronti di 28 attivisti del centro sociale torinese Askatasuna. «Accusarli di associazione a delinquere è una follia», dice oggi in un’intervista a La Stampa. Per il fumettista da Exinction Rebellion ai Cobas, in Italia «si sta accusando di associazione a delinquere i gruppi che esprimono unadell’esistente». Nel colloquio con Irene Famàdice che «dal G8 di Genova in poi si è represso il conflitto con reati che prevedevano pene sempre più spropositate. Per danneggiamenti,delle vetrine rotte o delle fioriere rovesciate, si è contestata la devastazione e il saccheggio. Ora non c’è più nemmeno bisogno del conflitto». E questo perché «è difficile pensare che colorare una fontana o buttare della vernice su una ...