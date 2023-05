Zelensky | uccisi 483 bimbi dai russi | un migliaio mutilati

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le forze russe hanno ucciso almeno 483 bambini in Ucraina dall'inizio della guerra e ne hannoquasi un: lo ha detto il presidente Volodymyrdurante una conferenza in ...

Le forze russe hanno ucciso almeno 483 bambini in Ucraina dall'inizio della guerra e ne hanno mutilati quasi un migliaio: lo ha detto il presidente Volodymyrdurante una conferenza in occasione della Giornata internazionale dei bambini. Lo riporta Unian. "Da 15 mesi l'aggressione e il terrore russo non distruggono solo edifici. Stanno distruggendo ...Il presidente Volodymyrsi è incaricato di sviluppare un piano d'azione dettagliato, che abbiamo preparato per suo conto. 'Bring Kids Back UA' è il piano... che contrasterà i crimini della ......televisive della sofferenza dei civili e dall'appello del presidente ucraino Volodymyrai ... Almeno 20 agenti dell'intelligence della NATO sono statinell'attacco. Lo ha riferito ( https:...

Mosca: distrutta l'ultima nave da guerra ucraina. Zelensky: uccisi dai russi 483 bambini - Lavrov: Londra incita Kiev a compiere atti terroristici contro la Russia - Lavrov: Londra incita Kiev a compiere atti terroristici contro la Russia RaiNews

Le forze russe hanno ucciso almeno 483 bambini in Ucraina dall'inizio della guerra e ne hanno mutilati quasi un migliaio: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante una conferenza in occasio ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...