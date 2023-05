Young Innovators Business Forum | Milano diventa la capitale dell' innovazione

LoBusiness Forum che si terrà martedì 6 giugno presso Palazzo Mezzanotte dalle 9 alle 18, e vedrà la partecipazione di imprese e opinion leader a confronto su diversi argomenti. Quali ...Torna a Milano loBusiness Forum : l'edizione targata 2023 (la seconda) si terrà martedì 6 giugno presso Palazzo Mezzanotte dalle 9.00 alle 18.00 e vedrà la partecipazione di imprese e opinion leader ...Innovazione e trasformazione digitale, eccellenze dal mondo delle imprese e del Made in Italy , investimenti e transizione energetica, saranno protagonisti della II edizione dello...

Al via la II edizione dello Young Innovators Business Forum: Milano diventa capitale dell’innovazione Today.it

Il 6 giugno a Palazzo Mezzanotte l’appuntamento dedicato alla trasformazione digitale, con imprese e opinion leader a confronto ...Part of Asia’s largest startup competition, the winners gained the Eureka! GCC title and a share of the US$100,000 prize ...