Yilmaz di Terra Amara | tutto sul personaggio e sull’attore

... ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,Amara , La Promessa e Un Altro Domani , ... alle 14.10 , ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha,e Demir; ...Ma quale sarà il finaleAmara 2 Le anticipazioni che giungono dagli spoiler turchi ci rivelano che le cose si metteranno male per i due 'rivali' storici.e Demir avranno infatti un ......parliamo diAmara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato, un ...

Terra Amara, anticipazioni finale seconda stagione: Zuleyha rischia la vita, Yilmaz spietato con Demir SuperGuidaTV

Come finisce Terra Amara 2 Il finale della seconda stagione Terra Amara vedrà Zuleyha rischiare la vita, Yilmaz affronterà Demir in uno scontro tesissino.Terra Amara, ovvero Bir Zamanlar Çukurova nel titolo originale è una soap opera turca che continua a coinvolgere sempre più ...