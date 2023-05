X Factor 2023 | ufficiale la nuova giuria | confermati Fedez | Dargen D’Amico e Ambra Torna Morgan

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Xla: ecco chi sono i giudici Sky e Fremantle hanno ufficializzato ladi X: nel ruolo di giudici, infatti, sono statiAngiolini e, già presenti nella scorsa edizione, mentre ridopo nove anni. Al timone dello show confermata per il secondo anno consecutivo la cantante Francesca Michielin. Confermate, dunque, le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi che davano l’ex cantante dei Bluvertigo in procinto di rire nel talent a cui ha partecipato già sette volte tra il 2008 e il 2014. Il ...

Dopo il ritorno come ospite nella scorsa stagione, Morgan è nuovamente giudice di X Factor per l'edizione 2023. Prende il posto di Rkomi, mentre il resto del cast rimane invariato: conduzione di Francesca Michielin e Ambra, Fedez e Dargen D'Amico a completare la giuria. Morgan è uno dei giudici più acclamati e vincenti del talent al bancone dei giudici del programma di Sky per l'edizione 2023, la diciassettesima, in onda a partire da settembre. Era il 2014, esattamente otto anni fa, quando le strade di Morgan e di X Factor si erano separate.

