“X Factor” 2023 | sorprendente e inaspettato | tutte le novità

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tra conferme e attesi ritorni, sarà un Xnuovo eAl tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre su Sky e in streaming su NOW, la giuria si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, artista dai numeri record in tutto quello che fa, dalla musica ai podcast fino ai grandi eventi dal vivo, che quest’anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi; Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall’esibizione cult di “T’Appartengo” nella finale di Xdello scorso dicembre, artista capace come pochi di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante; Dargen D’Amico, ...