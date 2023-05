X Factor 2023 | giudici e conduttrice | ecco il cast della nuova edizione

Dopo il ritorno come ospite nella scorsa stagione, Morgan è nuovamente giudice di Xper l'edizione. Prende il posto di Rkomi, mentre il resto del cast rimane invariato: conduzione di Francesca Michielin e Ambra, Fedez e Dargen D'Amico a completare la giuria. Morgan è uno ......al bancone dei giudici del programma di Sky per l'edizione, la diciassettesima, in onda a partire da settembre. Era il 2014, esattamente otto anni fa, quando le strade di Morgan e di X...Fedez , Ambra , Dargen D'Amico, Morgan sono i giudici ufficiali della prossima edizione di X. A nove anni di distanza fa quindi ritorno a casa uno dei giudici più acclamati e vincenti del talent Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre su Sky. Alla conduzione ...

ROMA. Sarà un nuovo e sorprendente X Factor, tra conferme e attesi ritorni. Al tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre su Sky e su Now, la giuria si presenta con un ..."Se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi", aveva detto ad aprile. Ma in passato non aveva lesinato critiche e bordate al vetriolo: disse persino di non essere stato pagato da Sky. Con lui Fed ...