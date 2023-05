(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il 2023 si sta rivelando un anno di grandi cambiamenti per la WWE. Il più grande, forse potrebbe essere addirittura definito ‘epocale’, è stato quello riguardante l’azionista di maggioranza dellai cambiamenti, Triple H è rimasto al comando creativo della WWE facendo anche un ottimo lavoro e a quanto pare, il Cerebral Assassin ha intenzione di ampliare il suo team di lavoro. Le ricerche La WWE stando nuovi writer e assistenti-writer e ha già messo degli annunci su Linkedln, nota piattaforma per le domande di lavoro. Per la posizione di writer, ladei candidati con più di cinque anni di esperienza nel campo cinematografico o dei social media, mentre per il ruolo di assistente-writer basta avere 2 anni di esperienza nel medesimo campo. A quanto ...

WWE: Nonostante le voci di possibili budget cuts, la compagnia cerca personale Zona Wrestling

