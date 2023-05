WWE | Lunga assenza di Braun Strowman | che fine ha fatto?

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A causa di un infortunio, la WWE non potrà contare su una delle sue stelle di maggior successo per il prossimo e non specificato futuro.è infatti ancora una volta ai margini della programmazione. Ciò avviene un mese dopo essere finito ai box per una commozione cerebrale subita in un tag team match a SmackDown, dove lui e Ricochet hanno sconfitto i Viking Raiders. Pwinsider riporta che“è fuori gioco per un infortunio non specificato” ed è attualmente nella lista indisponibili, ma non solo, sembrerebbe che l’ex WWE Universal Champion non dovrebbe tornare nel prossimo futuro, in quanto è stato tolto da ogni piano creativo. Nel Draft di quest’anno, la WWE ha scelto di spostaree Ricochet da SmackDown a Raw. In un contesto storico favorevole come quello della lotteria dei roster, ...