WWE | L’assalitrice misteriosa di NXT ha finalmente un volto e un nome

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Negli ultimi tempi ad NXT ha imperversato una figura incappucciata che ha preso di mira gran parte del roster femminile. Diversi gli attacchi tra parcheggio e backstage, fino all’ultimo ai danni di Roxanne Perez la scorsa settimana sulla rampa dell’arena. Da Nikkita Lyons a Roxanne Perez, passando per Sol Ruca e Wendy Cho nessuna è mai riuscita a vedere in, sempre rapida e precisa nel mettere ko le sue vittime fino alla rivelazione di stanotte. Una “seconda volta” Questa notte Dani Palmer è salita sul ring chiedendo al personaggio misterioso di mostrarsi, altrimenti non avrebbe lasciato il ring. Dopo una clip che mostrava tutti gli attacchi, la figura incappucciata è salita sul ring alle spalle di Palmer attaccandola e mettendola al tappeto con una Falcon Arrow. Subito dopo l’attacco, la donna ha tolto cappuccio e ...