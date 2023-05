WWE | Dalla serie di sconfitte al titolo NXT | Baron Corbin prova a rilanciarsi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto “scendere” ad NXT diversi atleti del main roster a caccia di nuove occasioni per rilanciare la propria carriera, bloccata tra Raw e SmackDown. Dolph Ziggler è riuscito a vincere anche ildi NXT, mentre Apollo Crews l’ha solo sfiorato e tante altre sono state le apparizioni, saltuarie o stabili per un periodo. Dopo la puntata di stanotte è chiaro che il trend sta continuando con l’arrivo dinello show giallo-oro. Un bersaglio sulla la schiena Questa notte ad NXT dopo la vittoria di Battleground, Noam Dar con la sua crew ha sfidato Carmelo Hayes ad un match titolato e il campione ha prontamente accettato. L’incontro è stato il main event della serata. Anche stanotte, aiutato da Oro Mensah, Jakara Jackson e Lash Legend, l’israeliano hato a ...

... una gestione ottimale degli spazi e creare l'ambiente più produttivo per i dipendenti della. ... Business Wire Business Wire - 24 Maggio 2023 La ripresapandemia e i trend economici ......e sostenibilità alla nuova sede dellaBusiness Wire Business Wire - 24 Maggio 2023riduce i ... Business Wire Business Wire - 24 Maggio 2023 La ripresapandemia e i trend economici ......si aspettava minimamente di essere coinvolto nel film Barbie come Ken versione Tritone e i suoi fan sono rimasti altrettanto stupitinotizia. Per Entertainment Weekly, l'ex superstar della...

Tko Group Holdings: ecco il nome della compagnia nata dalla ... Dealflower

Buongiorno a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuova Review sulle pagine del nostro sito. Night of Champions è passato agli archivi ed eccoci qui a cercare di valutare e capire ...Triple H ha messo Bayley insieme a IYO Sky e Dakota Kai a SummerSlam l’anno scorso. Da allora, il team ha avuto un discreto successo, ma quasi ad un anno dalla nascita della stable, in WWE sembra che ...