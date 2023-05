Wwdc 2023 | le novità più attese dal visore per la realtà mista a iOs 17

Per giocare con l'Easter Egg dedicato allabasta andare su apple.com/it/apple - events da iPhone, selezionare Guarda in AR e fare tap sul logo Apple in alto. La mela si deforma, si ...Apple dovrebbe presentare il suo primo visore il prossimo 5 giugno all'apertura della conferenza, insieme alla piattaforma software per la realtà mista che potrebbe essere chiamata xrOS. No ...Alla prossima conferenzadi Apple, il 5 giugno, ci potremo aspettare tanto. Parola di Mark Gurman , che ha rivelato quali saranno le principali novità mostrate: il visore a realtà mista, i nuovi sistemi operativi e '...

Apple, alla WWDC potrebbero essere annunciati anche nuovi Mac HDblog

Stando a quanto sostenuto con un recente report della società di ricerca taiwanese TrendForce, il visore AR/VR di Apple che dovrebbe venire annunciato alla WWDC 2023 sarà principalmente… Leggi ...La Worldwide Develpers Conference si terrà dal 5 al 9 giugno, mancano dunque pochissimi giorni al keynote di apertura ed Apple è ormai pronta a svelare tutte le novità in arrivo. Non c'è dubbio che il ...