Vuoi girare senza maniche quest' estate? Ecco il modo giusto

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) In passato, vestireè sempre stato considerato con una certa disapprovazione. Secondo le regole tradizionali dell'abbigliamento maschile, sono pochi i casi in cui uscire in canotta o con una magliapossa essere accettabile. In palestra o in spiaggia, certo. Forse in discoteca. Per il resto, meglio evitare. Nel 2023, però, siamo dell'idea che si possa e si debba andare in giropraticamente in ogni occasione quotidiana. Basta fare un giro a Tinseltown per rendersi conto che alcuni dei personaggi più famosi del mondo hanno accoltoremore la tendenza dello stile. Prendiamo la star di Gossip Girl, Evan Mock, l'attuale "It" boy della moda. Ha indossato un abito in cui è previsto ...