Vorrei il senso di sicurezza di chi è schierato col governo | meglio che mi abbandoni all’oblio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) di Alessio Andreoli Non so se invidiare o condannare tanti miei concittadini fortemente schierati con questo. Bravo è stato chi ha invertito la definizione scrivendo destra-centro invece di centro-destra. Bravo perché anche la Lega è popolata, a cominciare dal suo leader, da simpatizzanti del ventennio. Non dimentichiamo la vicinanza dimostrata da Matteo Salvini ad un noto esponente di CasaPound e le simpatie per Le Pen e Putin, entrambi classificabili come leader autoritari e nazionalisti. Rimarrebbero i parlamentari di Forza Italia, che teoricamente vorrebbero porsi al centro, ma essere al centro, a cominciare dal suo leader in pectore e allearsi con la destra più becera o legiferare praticamente solo “ad personam” o prestarsi a demolire la giustizia, di certo non è un buon esempio di impegno civile o di etica indipendentemente che tu possa dichiararti di ...