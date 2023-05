Von der Leyen | pronti a maggiori finanziamenti per i Balcani

Lo ha detto la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen intervenendo a Bratislava al Forum Globsec 2023. . 31 maggio 2023L'UE sta invece 'parlando di de - risking, non di decoupling', ha aggiunto in riferimento a un discorso di marzo del Presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, che ha chiarito la ...Chi parla non è un un comandante militare ucraino ma la Presidente della Commissione Europea UrsulaLeyen. Formule come quella del cessate il fuoco destabilizzano e modificano la realtà del ...

"Siamo pronti a sostenere i Balcani occidentali con maggiori finanziamenti di preadesione. C'è un disperato bisogno di investimenti nei Balcani occidentali. Questi investimenti miglioreranno la vita d ...Lo ha presentato la presidente della Commissione Ue von der Leyen per rispondere alle tensioni nei Balcani Occidentali, soprattutto in Kosovo ...