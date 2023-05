“Vomito | diarrea e dolori atroci” Choc al ristorante | la cena finisce col malore per 30 persone

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il compleanno è finito malissimo, tra, crampi addominali, nausea e: è successo a Viareggio domenica sera. A raccontare la storia nei dettagli è il quotidiano La Nazione che racconta come la festeggiata avesse preparato tutto nei dettagli: “una sequenza di antipasti, un primo e l’immancabile frittino. E poi il dolce, portato da casa”. Una serata piacevole, volata via tra brindisi e risate. Risate che, per una parte importante della comitiva composta da circa trenta, si è trasformata in un incubo. >“Riesumata e trovata così”. Suora morta 4 anni fa a 95 anni,al monastero dopo la scoperta Racconta il quotidiano toscano come dopo la: “Non passa molto tempo e i telefoni degli invitati iniziano a vibrare: “Oh, come state?”. Ancora qualche minuto e Whatsapp, che ...