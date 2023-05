Volley | Catania torna in Superlega | Vibo Valentia ha ceduto gratuitamente il titolo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, il presidente della Calabria, Pippo Callipo, ha reso noto di averildial. “In questo momento difficile e delicato che ci ha portato alla decisione di non prendere parte al campionato di2023-2024, vogliamo mettere di nuovo al centro la passione per la pallavolo, che ci ha accompagnato per trent’anni raggiungendo risultati di rilievo. Così abbiamo deciso di cedereildiconquistato sul campo dalla Tonno Callipo Calabria, per dare la possibilità ad un’altra squadra di poter competere nel massimo ...