Voci di speranza | le storie di famiglia dei bambini con MLD

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Avevano dei figli perfetti. Nati e cresciuti in salute, nella più meravigliosa normalità.che avevano imparato a camminare, parlare, correre, ballare. Poi, un maledetto giorno, intorno all’anno e mezzo di età, ciascuno di loro ha cominciato a zoppicare, perdere l’equilibrio, dimenticare le parole apprese fino a quel momento. Rosa, Federica, Natale, Sofia, Gaia, Elettra, e come loro molti altri ancora. Ciascuno ha cominciato a degenerare. Non lentamente, ma bruscamente. Un giorno dopo l’altro questi genitori hanno visto i propri figli perdere pezzi di se stessi, delle competenze motorie e cognitive, della memoria, della propria vita. La Leucodistrofia Metacromatica (MLD) Ladi GaiaStiamo parlando dei genitori diaffetti da Leucodistrofia Metacromatica (MLD), una patologia rara, neuro degenerativa, che si ...