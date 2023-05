Vladimir Luxuria | “Arisa non partecipa al Pride? Una sua scelta | nessuno gliel’ha vietato”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “nonal? Una sua”.interviene piccata dopo l’avvicinamento, a parole, trae Giorgia Meloni avvenuto a La Confessione di Peter Gomez. Secondo quanto riporta Open, la celebre icona dei diritti LGBTQ+, ha fatto capire adche al, dopo le considerazioni sulla Meloni non c’era trippa per gatti. In una foto condivisa su Instagram,ha poi continuato: “Cara, questa foto ce la siamo fatta aldi Napoli: ci siamo divertite a questa manifestazione, lo stessoche quelli di Fratelli d’Italia hanno da sempre osteggiato e ...

La decisione dopo le polemiche per le frasi su Giorgia Melonibacchetta Arisa: 'Mamma Giorgia Meloni non deve fare figli e figliastri lasciandone indietro uno solo perché diverso' ...Dopo aver ascoltato le critiche della fidanzata di Filippo Bisciglia , Helena ha dichiarato: Leggi ancherivela il suo pensiero su alcuni naufraghi de L'Isola dei Famosi Dopo Pamela, ...ha parlato per un'oretta con Bastian, il compagno di Ilary Blasi. Ecco cosa racconta del loro ...

Vladimir Luxuria ha parlato per un'oretta con Bastian, il compagno di Ilary Blasi. Ecco cosa racconta del loro amore ...Luxuria racconta il primo incontro con Bastian Muller, nuovo compagno di Ilary Blasi. “Segue l’Isola dei famosi, non gioca a pallone e non gli interessa la popolarità”.