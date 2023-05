Vivo presenta tre nuovi smartphone Android | scopriamo S17 | S17 Pro e S17t

...S17 e S17T hanno lo stesso design e condividono tutte le specifiche, tranne il chipset. ... Per quanto riguarda le altre specifiche, il duoun display AMOLED curvo da 6,78 pollici con ...Dopo l'anteprima dello scorso dicembre Lucarellial pubblico del MystFest il suo ultimo ... Il film sarà accompagnato dalla sonorizzazione daldel Collettivo Soundtracks , guidato da Adele ...... soft, a tratti poetici, euforici, ma soprattutto disegna un mondo, profondamente personale ... L'albumcollaborazioni con giovani artisti emergenti di respiro internazionale come ...

Ultimo presenta il suo docufim Vivo coi sogni appesi e racconta: «La ... Cosmopolitan

Cliccando su “Rifiuta” o sulla “X” in alto acconsenti al permanere delle sole impostazioni di default che non consentono l’utilizzo di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli ...Anno 1990: don Luigi Traini mi presenta questa signora dai capelli rossi, bella, vivace, intelligente. Quello che ci voleva per il settimanale La Voce delle Marche che tiravo avanti da qualche anno.