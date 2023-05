Vivarium | il protagonista Jesse Eisenberg è su Amazon Prime Video con un film pazzesco | titolo e trama

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 31 maggio 2023)è una pellicola del 2019 diretta da Lorcan Finnegan, e che vede come interpreti principali Imogen Poots e. Proprio quest'ultimo è sucon unimperdibile:è unpresentato al Festival di Cannes a maggio 2019. Distribuito nel 2020 risulta molto avvincente perché racconta di una coppia che cerca una casa ideale all'interno di un quartiere dove tutte le abitazioni appaiono perfettamente identiche. Nel momento in cui provano ad allontanarsi di qualche isolato dalla zona, si perdono perché si ritrovano in un assurdo labirinto: ogni via fa tornare sempre tutti al punto di partenza. Nel cast dii due ...