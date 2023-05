Visco Bankitalia | «Il salario minimo per legge può servire Attuare subito il Pnrr» Le considerazioni del governatore | il testo 

"Lo afferma il Governatore di, Ignazio, nelle Considerazioni finali sottolineando come ma ora sia necessario agire con "la gradualita' necessaria per l'incertezza ancora non ..."Ridurre la dimensione del debito pubblico e' una priorita' della politica economica, indipendentemente dalle regole europee". Lo afferma il Governatore di, Ignazio, nelle considerazioni finali aggiungendo che "e' oggi prioritario dare continuita' al processo di consolidamento avviato nell'ultimo biennio". In questa direzione, dice il ...Lo afferma il Governatore di, Ignazio, nelle considerazioni finali. "Nelle contrattazioni nel mercato del lavoro - avverte- va evitato un approccio puramente retrospettivo, ...

Bankitalia, considerazioni finali di Visco: "Su Pnrr non c'è tempo da perdere. Pil +1%" Sky Tg24

L'economia italiana va meglio del previsto, le Considerazioni finali del Governatore di Bankitalia hanno un tono positivo. Tuttavia i messaggi per Meloni ...La nota trimestrale indica un aumento dello 0,6% nel primo trimestre e rivede al rialzo la stima annuale. Il governatore Visco: confortante capacità di reazione della nostra economia ...