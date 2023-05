(Di mercoledì 31 maggio 2023) "In molti casi il lavoro a termine si associa a condizioni dietà molto prolungate; la quota dichecinquesi trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima ...

ricorda quindi che non va sottovalutata l'importanza che il Recovery plan "puo' rivestire per ... Nei prossimi decenni la dinamica della popolazione mondiale, secondo, continuera' a essere fortemente sbilanciata: alla crescita sostenuta nei paesi in via di ... nei prossimi anni la crescita ...... dopo cinque anni ancora si trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima al%. Lo ha detto il governatore di Banca d'Italia Ignazio nelle Considerazioni finali, aggiungendo ...

Visco, 20% giovani dopo 5 anni sono ancora precari - Ultima Ora Agenzia ANSA

Tutti in presenza per ultime considerazioni del governatore. Il bilancio dopo 12 anni fra politica e le crisi economiche (ANSA) ...Nelle sue ultime Considerazioni generali, il governatore della Banca d’Italia, guarda ai giovani: «Vanno ascoltati e aiutati» ...