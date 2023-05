Virginia Raffaele in Denti da squalo | ' Lascio a casa i miei personaggi e debutto in un film drammatico'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una favola moderna che ha l'odore del mare, quello del litorale romano, un pezzo di periferia in cui risuona ancora l'eco dei disperati di Pasolini , dove per crescere Walter, un ragazzino di 13 anni, ...

Dalla sua c'è sicuramente, nel ruolo della mamma in Denti da squalo (al cinema dall'8 giugno), diretta da Davide Gentile, ma nel film si nota anche lo zampino di Gabriele Mainetti, ...... servita al meglio dai suoi protagonisti: l'esordiente tredicenne Tiziano Menichelli ,nel ruolo della mamma, in un personaggio meno consueto per lei, Stefano Rosci , Claudio ...Così la popolare attrice, che dopo una carriera nella commedia e nelle imitazioni si cimenta ora in un ruolo drammatico, una madre vedova chiamata a crescere il figlio ...

Virginia Raffaele: «Un tocco d’ironia nel mio primo ruolo drammatico» Corriere della Sera

