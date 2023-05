Violenze in carcere | in un video gli agenti difendono i detenuti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAl processo per leai danni deiavvenute neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020, in corso all’aula bunker del, scorrono le immagini di alcunipenitenziari chereclusi o prendono addirittura manganellate dai colleghi muniti di casco e mascherina. Le immagini fanno parte del materialedepositato dalla Procura ma che non erano state ancora mostrate nelle tre udienze delle settimane scorse – il 10, 17 e 24 maggio – in cui i pm Alessandro Milita, Daniela Pannone e Alessandra Pinto hanno esaminato il sottufficiale dei carabinieri Vincenzo Medici, colui che ha visionato le immagini e operato i riconoscimenti deglisubito dopo i fatti. Su un totale di ...

... la 37enne ha vuotato il sacco raccontando le atrocisubite nelle notte. A seguito degli accertamenti, precisa Il Messaggero , l'aggressore è stato arrestato e condotto incon l'...Violenta aggressione neldi Salerno mentre era in corso una visita del provveditore campano delle carceri: un ... Lesono scattate dopo il rifiuto dei medici di anticipare la ...La piccola vittima, ormai una giovane donna di 21 anni, ha subito in silenzio leper otto ... La sentenza Il padre orco è stato condannato in primo grado a 14 anni di. 'Sentenza ...

“Abrogare o cambiare la legge sul reato di tortura farebbe morire i processi Il Fatto Quotidiano

Al processo per le violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020, in corso all'aula bunker del carcere, scorrono le immagini di alcuni agen ...Tensione al San Michele. Prognosi di 40 giorni per il poliziotto della Penitenziaria che ha difeso l'uomo da due compagni di cella. Il sindacato Sappe chiede il taser ...