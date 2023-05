Violenza sessuale | chiesto il processo per il figlio di Cristiano Lucarelli e Federico Apolloni

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Procura di Milano hailper i calciatori 23enni Mattiadell’ex attaccante, e, così come per altri tre loro amici accusati dinei confronti di una 22enne studentessa americana. Il presunto stupro di gruppo risale, stando all’inchiesta della Squadra mobile e del pm Alessia Menegazzo, alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. A chiedere il rinvio a giudizio è stata la stessa pm Menegazzo con l’aggiunta Letizia Mannella. L’udienza preliminare è stata fissata dal gup Roberto Crepaldi per il prossimo 13 giugno. Attesa la richiesta da parte di alcuni di essere processati con rito abbreviato., che hanno ...

Si temono i disordini dello scorso anno, quando da (maxi) raduno si è trasformato in risse, accoltellamenti e perfino tentativi disui treni. Il prossimo 2 giugno "L'Africa a Peschiera del Garda" fa il bis: migliaia i giovani e giovanissimi attesi nel Comune veronese e proprio per questo motivo le autorità hanno ...... figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e per altri tre loro amici accusati dinei confronti di una 22enne studentessa americana. A chiedere il processo è stata ...Accusati diai danni di una studentessa americana, per Mattia Lucarelli , figlio dell'ex calciatore Cristiano, e altri quattro amici è stato chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Milano. ...

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i calciatori 23enni Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, ...Una studentessa di 19 anni ha fermato in stato di choc una volante per raccontare l'accaduto sul bus: l'uomo è stato arrestato a Monza ...