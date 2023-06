Vino | Vitaliano Maccario nuovo presidente Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato

'Auguro il meglio al nuovo presidenteMacario - afferma il presidente uscente Filippo ... verso una prospettiva virtuosa di sostegno comune del Monferrato del'.Nuovo presidente per il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. E'Maccario, in carica per il prossimo trienno, affiancato dai due vicepresidenti Lorenzo Giordano e Filippo Mobrici, presidente uscente. "Il focus del mio mandato sarà dare continuità all'...... verso una prospettiva virtuosa di sostegno comune del Monferrato del". Di seguito la lista dei consiglieri, in carica per i prossimi tre anni: Presidente:Maccario - Pico Maccario ...

Nuovo presidente per il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. E' Vitaliano Maccario, in carica per il prossimo trienno, affiancato dai due vicepresidenti Lorenzo Giordano e Filippo Mobrici, ...