Vincenzo Italiano in pole position | ma un colpo a sorpresa è dietro l’angolo!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La pista più probabile per la prossima panchina del Napoli sembra condurre a. Ma undi scena èl’angolo. Il 4 giugno sarà l’atto finale, quel Napoli-Sampdoria che va verso un soldout che per l’ennesima volta in stagione si ripete. Peccato solo che sarà la data in cui saluteremo anche il mister che ha permesso tutto questo, o quasi. Luciano Spalletti è riuscito a dimostrare il suo valore attraverso un lavoro incessante e discreto che alla fine ha fatto ricredere tutti e ha dato i suoi frutti. La sua abilità nel gestire la squadra e motivare i giocatori è stata evidente, portando alla conquista di un titolo che mancava da tanto tempo. Doveva forse provare a mettersi in gioco, ma ha preferito lasciare il ‘trono’ ed evitare poi nella stagione successiva di vanificare il suo grande lavoro ...