Villa Literno | lite finisce in tragedia | 35enne in pericolo di vita

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale “Moscati” di Aversa un uomo di 35 anni, originario del Pakistan, dopo essere stato accoltellato da un conoscente a. Il ferimento sarebbe avvenuto, questa mattina, all’esterno dell’abitazione della vittima. I due avrebbero prima discusso animatamente per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Da due mesi Tina è dipendente di Montella Bio, azienda che sorge a Frignano, in un'area del Casertano nota per il fenomeno del caporalato e situata a pochi chilometri da, nelle cui ...... situata vicino al cimitero comunale, per l'inaugurazione dei lavori di costruzione della rete di distribuzione irrigua nelle aree agricole ricomprese tra i comuni die Giugliano in ...(Caserta) - Formativa e intensa visita di istruzione all'Altare della Patria, lo scorso 26 maggio, per 44 studenti delle medie e 5 docenti accompagnatori (professori Aldo Laudando, ...

Villa Literno, ragazzo accoltellato alla schiena al culmine di una lite L'Occhio di Caserta

Saranno consegnati nei prossimi mesi i lavori di costruzione della rete di distribuzione irrigua nelle aree agricole poste a sud del Canale Regi Lagni, su di ...Saranno consegnati nei prossimi mesi i lavori di costruzione della rete di distribuzione irrigua nelle aree agricole poste a sud del Canale Regi Lagni, su di una superficie da attrezzare di oltre 20 c ...