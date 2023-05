Vieira | «Un punto di forza per il Manchester City Sono dominanti»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’ex giocatore dell’Inter e allenatore del Crystal Palace è stato intervistato da RMC Sport, testata francese, a proposito della finale di Champions League. Questo il suo pensiero sul– Patrickha commentato così il, prossima rivale dell’Inter in Champions League: «Dominano il campionato inglese e stanno giocando molto bene.davvero straordinari. Non devi essere un fan delper divertirti a guardarli giocare.una squadra che trasuda molta, qualità tecnica, fisicità, gioco, segna gol, difende molto bene come squadra. È una squadra fantastica da guardare giocare. Prima avevano ottimi attaccanti, ma avevano bisogno forse di dieci occasioni per segnare ...

Nel corso di un'intervista rilasciata ai colleghi di RMC Sport, Patrick Vieira ha messo a fuoco le due avversarie ... una competizione come la Champions League per caso (...) Il loro punto di forza è ...