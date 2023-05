VIDEO – Inter verso il gran finale! Inzaghi sorride Il pensiero di Bordon sulla stagione | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il puntogiornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sull’che si prepara al finale diTG IN NERAZZURRO ? L’, dopo tre giorni di riposo, è tornata ad allenarsi.la sfida col Torino, che chiuderà il campionato, si sono rivisti in gruppo Skriniar e D’Ambrosio. Spazio poi a Barella, candidato come miglior centrocampista della Serie A 2022/2023. Spazio, infine, all’vista esclusiva ad Ivanoda patrte del nostro Sandro Caramazza. Tutto questo e ...