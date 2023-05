Luca(151) si è qualificato per i quarti di finale del challenger disuperando in rimonta per 36 76 62 il ceco Dalibor Svrcina (232).affronterà nei quarti lo spagnolo Pablo Llamas ...Reazione stizzita di Monica, portavoce dell'ex segretario: 'Lo scaricabarile, vi prego, no - ... Così come non lascia ben sperare l'aut - aut di Carlo Calenda: 'I modelli Brescia epossono ...Dopo Luca, anche Francesco Passaro, Mattia Bellucci e Stefano Travaglia si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger di(73.000 di montepremi su terra battuta intitolato Trofeo FL ...

Vicenza: Nardi rimonta Svrcina e vola ai quarti. Fuori Travaglia Tiscali

Luca Nardi (151) si è qualificato per i quarti di finale del challenger di Vicenza superando in rimonta per 36 76 62 il ceco Dalibor Svrcina (232). Nardi affronterà nei quarti lo spagnolo Pablo Llamas ...Kopriva e Bonadio escono dal torneo di Vicenza: più in forma i loro sfidanti. Mercoledì 31 maggio previsti due big-match, il primo alle 15 e il secondo alle 19:30 ...