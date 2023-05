Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 31 maggio 2023)DEL 31 MAGGIO ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA LA CIRCONE è REGOLARE TRA GLI SVINCOLI PONTINA E-FIUMICINO SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA UN ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZUIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA CASSIA ALTRO INCIDENTE GENERA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL FERROVIARIO SULLA LINEA-PISA PROSEGUIRANNO FINO AL 19 GIUGNO I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA LE STAZIONI DI TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO E ...

... anche con Anas, ci consentirà di riqualificare completamente e in profondità la... nella galleria NCI, come nel caso del sottovia in Sassia, sarà eseguita dal Dipartimenti Csimu di...MONTALTO DI CASTRO - Si è tenuto oggi a, presso la sede della Regione Lazio, l'incontro tra Terna e la Regione per presentare il nuovo ... Politiche di Ricostruzione,, Infrastrutture. Per ...Rafforzato, in vista della partita di questa sera, il piano sicurezza a, dove saranno tanti i maxischermi, oltre all'Olimpico, per seguire il match. E saranno circa mille gli agenti al lavoro. Le misure di ordine pubblico sono state messe a punto e coordinate dalla ...