Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023)DEL 31 MAGGIO ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE AVVENTO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE IN AUMETO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E-FIUMICINO NEL COMPLESSO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO ALLA NORMALITÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO ANCHE SULLA-FIUMICINO, DOVE AL MOMENTO È INDICATO REGOLARE TUTTAVIA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SU VIA LAURENTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, CI SONO CODE DA VIA DI TRIGORIA AL RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO RESTIAMO NELL’AMBITO DEI CANTIERI QUESTA MATTINA È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA SIAMO ...